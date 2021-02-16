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الذهب يهبط مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية والبلاتين يتراجع من أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات

16
FEBRUARY
2021
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هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.7% الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأميركية، بينما تراجع البلاتين في تعاملات متقلبة بعد موجة صعود أوصلته إلى أعلى مستوى في ست سنوات ونصف.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1794.50 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 1.32% بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الرابع من شباط.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% لتسجل عند التسوية 1799.00 دولارا للأونصة.

ويعتبر المعدن الأصفر أداة للتحوط في مواجهة التضخم المتوقع من تحفيز اقتصادي ضخم دفع أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للارتفاع، وهو ما يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وتعرض الذهب أيضا لضغوط من تسجيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية أعلى مستوياتها على الإطلاق وسط أجواء تفاؤل بشأن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19.

وهبط البلاتين 3.16 بالمئة الى 1261.50 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أيلول 2014.

وأرجع محللون هبوط البلاتين إلى مبيعات لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها تكهنات بزيادة محتملة في الطلب.

وتراجعت الفضة 1.2% إلى 27.25 دولار للأونصة بينما نزل البلاديوم 0.13% إلى 2385.10 دولار للأونصة.

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