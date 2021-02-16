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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقترح زيارة إيران

16
FEBRUARY
2021
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اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي التوجه إلى إيران في محاولة لإيجاد حل، في وقت تنوي فيه طهران قريبا الحد من دخول المفتشين إلى بعض منشآتها.
وفي تقرير رفعه اليوم الثلاثاء إلى الدول الأعضاء، أكد غروسي أنه تبلغ من إيران انها ستتوقف اعتبارا من 23 فبراير (شباط)عن «تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية»، وفق بيان للوكالة أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأكد غروسي بذلك رسالة مقتضبة بثها عبر تغريدة كاظم غريب آبادي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأقر البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، في ديسمبر (كانون الأول) قانونا يفرض على الحكومة أن توقف في فبراير «تطبيق البروتوكول الإضافي» لاتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية إذا لم تُرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ العام 2018. ويعني ذلك من بين أمور أخرى أن طهران ستتوقف عن السماح لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول بشكل محدود إلى منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية بشروط معينة في حال وجود شبهات بحصول نشاطات نووية غير قانونية.
وازاء هذا الوضع اقترح غروسي «السفر إلى إيران لإيجاد حل مقبول من الطرفين والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عمل التحقق الأساسي». ولم يعط أي تفاصيل إضافية حول الزيارة المقترَحة.
ومنذ توليه منصبه في العام 2019، زار غروسي إيران مرة واحدة في أغسطس (آب) 2020 وكانت زيارته مثمرة إذ تمكن المفتشون بعدها من زيارة موقعين ربما جرت فيها نشاطات نووية غير معلنة في مطلع الألفية.

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