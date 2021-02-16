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نساء على رأس مؤسسات دولية.. تعرف عليهن

16
FEBRUARY
2021
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أصبحت للنساء، في يومنا هذا، الكلمة العليا في عدد من بلدان العالم والمؤسسات الدولية، وذلك بعد أن نجحن في اعتلاء مناصب قيادية كانت حلما صعب المنال قبل وقت مضى.

ويأتي الحديث عن هؤلاء النساء بعد تعيين الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا، الاثنين، مديرة لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا المنصب.

ونُلقي الضوء في هذا التقرير على أبرز النساء اللائي يقدن مؤسسات دولية ضخمة في الوقت الراهن:

كريستين لاغارد: تبلغ من العمر 65 عاما وتترأس البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019.

كريستالينا جورجيفا: تبلغ من العمر 67 عاما وتشغل منذ أكتوبر 2019، منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

أودري أزولاي: عمرها 48 عاما، وهي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) منذ نوفمبر 2017.

ويني بيانيما: تبلغ من العمر 62 عاما، وتشغل منذ نوفمبر 2019، منصب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية.

أورسولا فون دير لاين: تبلغ من العمر 62 عاما وهي رئيسة المفوضية الأوروبية منذ ديسمبر 2019.

نغوزي أوكونجو-إيويلا: تبلغ من العمر 66 عاما وأصبحت مديرة لمنظمة التجارة العالمية، وستبدأ مهامها ابتداء من مارس 2021.

 

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