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كوريا الجنوبية.. القبض على كوري شمالي حاول عبور الحدود

16
FEBRUARY
2021
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أعلن الجيش في كوريا الجنوبية الثلاثاء أنه ألقى القبض على كوري شمالي بعد عبوره الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في محاولة انشقاق نادرة على ما يبدو وسط تفشي جائحة كورونا.
 
كوريا الجنوبية.. القبض على كوري شمالي حاول عبور الحدودسيئول: نراقب الشمال عن كثب قبيل عيد ميلاد الزعيم الراحل
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه تم العثور على هذا الشخص صباح الثلاثاء بالقرب من نقطة تفتيش على الجانب الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مما أطلق عملية بحث عاجلة.
 
وقالت الهيئة في بيان "لقد احتجزنا هذا الشخص المجهول ونجري تحقيقا".
 
جاء العبور النادر للحدود في الوقت الذي أدت فيه إجراءات العزل العام في كوريا الشمالية إلى تراجع عدد المنشقين الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق العام الماضي.
 
وقال وزير الوحدة لي إن-يونغ إن نحو 200 كوري شمالي استقروا في الجنوب العام الماضي بانخفاض حوالي 80% عن عام 2019، معللا ذلك بإغلاق كوريا الشمالية لحدودها في يناير 2020.
روسيا اليوم
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