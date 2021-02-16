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الإعلام الياباني عن كلمات بوتين حول العلاقات مع طوكيو: علينا نسيان الكوريل

16
FEBRUARY
2021
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خصصت وسائل الإعلام اليابانية، بما في ذلك الصحف ووكالات الأنباء وقنوات التلفزيون الرئيسية، موادها للتعليق على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.
 
في وقت سابق، قال بوتين، إن روسيا ترغب وستعمل على تطوير العلاقات مع اليابان، لكن يجب ألا يتعارض ذلك مع مواد الدستور الروسي.
 
ودفع ذلك وسائل الإعلام اليابانية، إلى الخروج باستنتاج أن روسيا لن تقبل قط بتسليم جزر الكوريل الجنوبي إلى اليابان.
 
وأثارت هذه المنشورات، ردود فعل قوية بين القراء ومستخدمي الشبكات الاجتماعية اليابانيين.
 
على سبيل المثال، كتب المستخدم yam: "اهدأوا، لن نستعيد أية جزر في عهد بوتين".
 
وقال المستخدم intothe: "بعد كلمات بوتين هذه، علينا نسيان الجزر الشمالية".
 
وكتبت kat: "يجب على بوتين الدفاع عن دستور بلاده. هذا واجبه كرئيس. على اليابان وقف المساعدات الاقتصادية لروسيا، والتخلي عن سياستها المهينة تجاه موسكو".
روسيا اليوم
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