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وعكة صحية تغيب ظريف

15
FEBRUARY
2021
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تغيب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان يوم أمس الأحد بسبب وعكة صحية.


وكان من المقرر أن يقدم ظريف إفادة حول آخر تطورات الملف النووي وعودة واشنطن إلى الاتفاق.


من جهته، قال أبو الفضل عموئي المتحدث باسم اللجنة، إن ظريف لم يحضر الاجتماع بسبب وعكة صحية من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.


وأضاف عموئي أنه كان من المقرر أن يقدم ظريف إفادة حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تحليل ودراسة أداء الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، والإجراءات والتدابير التي اتخذت بشأن العودة إلى الاتفاق.


وصرح المتحدث باسم اللجنة بأنه بسبب تغيب ظريف عن الاجتماع بحث أعضاء اللجنة القضايا الداخلية والدولية.

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