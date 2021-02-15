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غالبية الأمريكيين يؤيدون منع ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى

15
FEBRUARY
2021
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أظهر استطلاع جديد أن غالبية الأمريكيين يؤيدون منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى.
 
وقال 53 في المئة من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع إنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح للمناصب العامة مرة أخرى، في حين قال 50 في المئة إنهم كانوا سيصوتون لإدانة ترامب في محاكمة عزل مجلس الشيوخ لو كان لهم الحق في التصويت، بحسب استطلاع أجرته شركة "إبسوس" لصالح وكالة رويترز.
 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "يوغوف" للأبحاث وصحيفة "ذا إيكونوميست" أن 53 بالمئة من الناس يعتقدون أنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.
 
يجادل الكثيرون بأنه لا ينبغي السماح لترامب بالترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى؛ بسبب "أفعاله وكلماته" التي أدت إلى حدوث أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير، على حد قولهم.
 
ووجد استطلاع "إيبسوس ورويترز" أن 71 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيا عن أعمال الشغب، فيما أعلن نصف الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أن ترامب مسؤول بشكل ما عن تلك الأحداث.
 
يذكر أن فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نجحوا في الحفاظ على حقوق ترامب في الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة 2024 المقبلة، في حال رغبته، وذلك بعدما أفشلوا محاولات عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ.
Reuters
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