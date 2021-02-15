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فرنسا تفرض غرامة 1.1 مليون يورو على "غوغل" بسبب تصنيفات الفنادق

15
FEBRUARY
2021
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن فرنسا، قررت، اليوم الاثنين 15 فبراير/شباط، فرض غرامة قدرها 1.1 مليون يورو على شركة "غوغل" الأمريكية.
 
وأرجعت الحكومة الفرنسية ذلك إلى ممارسات تصنيف الفنادق من قبل "غوغل"، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
 
وقالت وزارة المالية الفرنسية إن شركتي "غوغل إيرلندا" و"غوغل فرنسا" اتفقتا على دفع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو أي ما يوازي 1.34 مليون دولار أمريكي، بعد أن توصل تحقيق إلى أن تصنيفات الفنادق لدى "غوغل" قد تكون مضللة للمستهلكين.
 
وقالت الوزارة والهيئة الرقابية، أيضًا، في بيان، إن "غوغل" عدلت ممارسات تصنيف الفنادق منذ سبتمبر/أيلول 2019.
 
وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت غرامات عديدة على "غوغل" في الفترة الأخيرة، كان آخرها تغريمها بـ56 مليون دولار، بسبب انتهاك الخصوصية في فرنسا.
 
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل)، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
 
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
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