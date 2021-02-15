بعد تطعيم 15 مليون بلقاح كورونا… بريطانيا تستعد للمرحلة الثانية

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قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إن أكثر من 15 مليون شخص أخذوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تبدأ غدا المرحلة الثانية من حملة التطعيم الكبرى التي تشهدها البلاد.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تدوينة على "تويتر": "تخطينا اليوم عتبة مهمة في برنامج التلقيح الوطني في المملكة المتحدة".

وشملت المرحلة الأولى تطعيم من تجاوزت أعمارهم 70 عاما وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بحسب الشبكة، التي أوضحت أن البلاد ستركز على تطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بحلول مايو/ أيار، بينما من المقرر أن يأخذ جميع الراشدين لقاح كورونا بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

يذكر أن بريطانيا أطلقت أكبر حملات تطعيم على أراضيها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تعد من بين الدول الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا بعدما سجلت نحو 117 ألف حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 107 مليون مصاب، بينهم أكثر 2.3 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.