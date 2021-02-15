فضيحة .. لقاح كورونا يُطيح بالوزيرة!

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أجبرت فضيحة تتعلق بتلقي مسؤولين حكوميين في بيرو لقاحات مضادة لكوفيد-19 قبل وقت طويل من إتاحتها للعامة، وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت، على استقالتها.



وأفادت الوزيرة أستيت على "تويتر"، الأحد، بأن الرئيس فرانشيسكو ساغاستي قبل استقالتها.



وقالت في البيان إنها تلقّت اللقاح المضاد لكورونا في 22 يناير، في إطار ما وصفته بـ"الخطأ الكبير".



من جانبه، أعرب الرئيس ساغاستي في تصريحات أدلى بها لقناة "تلفزيون أميركا" عن "غضبه" حيال الوضع.



وتعد أستيت ثاني عضو في حكومة ساغاستي يستقيل بعد وزيرة الصحة بيلار مازيتي التي استقالت بعدما كشفت صحيفة أن الرئيس السابق مارتن فيزكارا تلقى جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في أكتوبر.



وتلقى فيزكار البالغ من العمر 57 عاما، اللقاح قبل أسابيع فقط من محاكمته وعزله من منصبه بعد توجيه تهمة "انعدام الكفاءة الأخلاقية" إليه.