إيلون ماسك: أنا كائن فضائي

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قال الملياردير ورجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إنه "كائن فضائي"، وذلك خلال نقاش بالتغريدات عبر "تويتر" مع رجل الأعمال الهندي كونال شاه.

وتطرّق مؤسس تطبيق "CRED"، لقضية إدارة ماسك لشركات تعمل في قطاعات مختلفة من الأعمال، حيث قال في سؤال وجهه لرائد الأعمال الأميركي: "كيف تدير شركات تتخطى قيمتها 500 مليار دولار في وقت واحد؟. كيف تفعل هذا؟".

وأجاب ماسك صاحب شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية مازحا: "أنا كائن فضائي"، حسبما ذكر موقع "إيكونيمك تايمز".

ونجح ماسك في يناير الماضي، في إزاحة جيف بيزوس من المركز الأول لقائمة أغنى أغنياء العالم، حيث قالت وكالة "بلومبرغ" إن تصدر رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، القائمة جاء بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة.

ويملك إيلون 18 في المئة من أسهم "تسلا" في البورصة، كما يملك شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء.

وقُدِّرت ثروة ماسك بـ188.5 مليار دولار، متجاوزة بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، صاحب مجموعة "أمازون".

وتجاوزت القيمة السوقية لمجموعة "تسلا" للمرة الأولى في يناير المنصرم عتبة 700 مليار دولار، مع ارتفاع بنسبة 3 في المئة تقريبا في سعر السهم الذي سجّل 755.98 دولارا وقتها.

وتستفيد "تسلا" من إقبال المستثمرين على توظيف أموالهم في قطاع السيارات الكهربائية، التي تشهد ازدهارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.