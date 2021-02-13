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كيف يطارد العلماء الوباء العالمي القادم في "الكهوف"؟

13
FEBRUARY
2021
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يعكف العلماء من الآن على إنتاج لقاح ليكون جاهزا عندما تضرب العالم أوبئة أخرى من فصيلة كورونا، بحسب تقرير لشبكة سي بي أس الأميركية. 
 
وقال التقرير نقلا عن باحثين أنه كان من المحتمل ألا يكون الأمر كذلك فيما يخص وباء كورونا, حيث إنه من الناحية النظرية، كان من الممكن أن يكون هناك لقاح ضد COVID-19 جاهزًا للانطلاق عندما تم تحديد SARS-CoV-2"" في فبراير 2020 باعتباره حينها فيروس كورونا الجديد, وهو الفيروس الذي يقتل الآلاف حول العالم والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ووهان، الصين.
 
وبرغم أنه فات الأوان لقول ذلك، يؤكد الباحثون أنه لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاحات جاهزة لأوبئة فيروس كورونا في المستقبل -وهو الأمر الذي يعمل عليه الباحثون.
 
وقال البروفيسور مايكل هوتون، مدير معهد لي كا شينغ للفيروسات التطبيقية في جامعة ألبرتا، "لقد كان لدينا وباءان من فيروس كورونا السارس في غضون أقل من 20 عامًا, لذلك هناك احتمال كبير بأن نحصل على سلالة ثالثة من فيروس كورونا ذي الصلة".
 
وأضاف هوتون "نحن بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل من الآن."
 
وبحسب الباحثين، يمكن أن يوجد مثل هذا الفيروس التاجي بالفعل في الحيوانات، مثل الخفافيش، ثم يقفز إلى البشر، وربما عبر كائنات أخرى. بدلاً من ذلك، يمكن أن تظهر سلالات فيروس كورونا الجديد من الجائحة الحالية في وقت أقرب.
 
ووفقا لهم، فإن فيروس كورونا المعروف علمياً بـ "SARS-CoV-2" بدأ في التطور بالفعل، حيث تظهر المتغيرات الجديدة بخصائص مختلفة قليلاً، مثل قابلية الانتقال العالية كما أن بعض اللقاحات المطورة ضد السلالة الأصلية ليست فعالة ضد بعض المتغيرات الجديدة.
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