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تركيا ترفض الانسحاب من ليبيا وتوقف عودة «مرتزقة» سوريين

13
FEBRUARY
2021
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جددت تركيا تأكيدها بقاء قواتها العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول، مؤكدة أنه لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا من دونها وأنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الأسبوع الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوعين «لأسباب مجهولة». ونقل المرصد عن مصادر مطلعة أن «المقاتلين الذين استعدوا للعودة، والبالغ عددهم نحو 140، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم من دون إيضاح الأسباب».

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