محامو ترمب يتطلعون لتبرئته «سريعاً»

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تشرف محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على نهايتها، ويستعد المشرعون للبت في إدانته أو تبرئته في مواجهة تهمة التحريض على التمرد. وقال الرئيس جو بايدن إنه «يتطلع» لمعرفة ما سيفعله «أصدقاؤه» الجمهوريون خلال التصويت، الذي قد يتم نهاية هذا الأسبوع.

ويتطلع فريق دفاع ترمب لتبرئته «سريعا»، مع تمسك غالبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بمواقفهم الرافضة للإدانة. وتتمحور الاستراتيجية الدفاعية التي اختتمها المحامون بيوم واحد على عدم شرعية المحاكمة، وعلى حق الرئيس السابق في التعبير مع التشديد على أنه لم يحرّض على مهاجمة الكابيتول والاعتداء على عناصر الشرطة. وقال محامي ترمب، ديفيد شون، إن الرئيس السابق أدان العنف «ولا يريد أن يتم ربطه بما جرى خلال هذه الحادثة العنيفة». وتابع، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أن ترمب أدان الأشخاص الذين شاركوا في الاقتحام، كما أدان العنف «وأنه يشعر بالإهانة لمحاولات ربطه بهذه الحادثة». وتابع أن «الرئيس متفائل جدا»، واعدا بأن تكون المرافعة قصيرة وأن تستمر «أقل من أربع ساعات».



بدوره، قال المحامي مايكل فان دير فين لمجلس الشيوخ مع بدء مرافعات فريق الدفاع إن «التهمة الرامية للعزل المطروحة الآن أمام مجلس الشيوخ غير منصفة وتمثّل عملا غير دستوري بشكل صارخ وانتقاما سياسيا»، داعيا الأعضاء المائة إلى «التصويت فورا وبشكل حاسم لصالح رفضها».