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روسيا تكشف عدد الدول المسجلة للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

13
FEBRUARY
2021
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة عن موافقة دولتين جديدتين على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن سلطات الجبل الأسود ودولة سانت فينسنت والغرينادين اعتمدت "سبوتنيك V"، ليصبح عدد الدول التي وافقت على استخدام اللقاح الروسي 26 بلدا.

وأشار الصندوق الروسي إلى أن تسجيل "سبوتنيك V" في الدولتين الجديدتين جاء بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ بناء على نتائج الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا، دون إجراء أي تجارب إضافية.

ولفت الصندوق إلى أن سانت فينسنت والغرينادين أصبحت أول دولة جزرية في حوض البحر الكاريبي تعتمد "سبوتنيك V".

وذكر صندوق الاستثمارات المباشرة أن "سبوتنيك V" يعد اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.

وتم تسجيل "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم، حتى الآن في كل من روسيا وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا والإمارات وإيران وغينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا والجمهورية الصربية (التابعة للبوسنة والهرسك) ولبنان وميانمار وباكستان ومنغوليا والبحرين.

وكشف المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن تسجيل "سبوتنيك V" في دول العالم يأتي بوتائر أرفع مما كان مقررا أصلا، مشددا على أن اللقاح الروسي "حصل على الاعتراف الدولي كأحد اللقاحات الرئيسية التي ستساعد البشرية في التحصن من فيروس كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية".

وذكّر دميترييف بأن نتائج اختبارات "سبوتنيك V" السريرية التي نشرتها مؤخرا مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة تؤكد الفعالية والسلامة العاليتين للقاح الروسي، مضيفا أن "سبوتنيك V" يعد أيضا من اللقاحات الأكثر سهولة للنقل والأقل كلفة في العالم.

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