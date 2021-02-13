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فرنسا: يجب خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتشكيل حكومة سريعا

13
FEBRUARY
2021
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شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال بين لو دريان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش مساء الجمعة.

وشدد لودريان بعد الاتصال على ضرورة "الإسراع في تشكيل حكومة ليبية تمثل الجميع" وتطبيق اتفاق وقف النار "بالكامل".

في سياق متصل، تحدث كوبيش إلى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر "لمناقشة التطورات والأولويات، لا سيما في الملف الأمني".

وبحسب ما جاء في بيان للبعثة الأممية في ليبيا، رحّب كوبيتش "بدعم حفتر لتنفيذ وقف إطلاق النار".

من جهة أخرى، أجرى السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند اتصالات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي والعضوان في المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وبحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا، "تناولت المحادثات أهمية الإسراع بتشكيل مجلس وزراء فعّال وإقرار الحكومة من قبل مجلس النواب أو منتدى الحوار السياسي الليبي".

وناقشت المحادثات "الانتخابات الوطنية وعقدها في الوقت المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل".

وقال نورلاند إن "السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة أوضحت عزمها اتخاذ خطوات مهمة نحو المصالحة"، معتبراً أن "هذه فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد الصفوف من أجل أن تكون ليبيا دولة مستقرة وموحدة".

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