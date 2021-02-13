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روسيا تلوح بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات

13
FEBRUARY
2021
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لوّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، بإمكانية قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بحال فرض الأخير عقوبات على بلاده تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد في موسكو.

وقال لافروف خلال مقابلة مرئية؛ إننا "جاهزون لقطع العلاقات، في حال رأينا مرة أخرى، أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات المهمة، التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية"، على حد قوله.

وأضاف الوزير الروسي أننا "لا نريد العزلة عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك"، معتبرا أنه "إذا أردنا السلام، علينا الاستعداد للحرب".


يشار إلى أن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أجرى مؤخرا زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، وقال عقب زيارته؛ إن "روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد"، مؤكدا أن العلاقات معها وصلت إلى طريق مسدود.


وعلق مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوربي فلاديمير تشيجوف، قائلا: "مفاوضات بوريل في موسكو، كانت صعبة، خاصة بالنسبة للجانب الأوروبي، لكنها كانت على درجة عالية من الاحترافية".

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