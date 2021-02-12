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الاتحاد الأوروبي: يجري العمل على عقوبات محتملة ضد روسيا

12
FEBRUARY
2021
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أعلن المتحدث الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الجمعة، أنه يجري العمل على عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا، على خلفية قضية المعارض الروسي، أليكسي نافالني، مشيرا إلى أن عملية البحث والإعداد تحمل طابعا سريا.
 
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بعقوبات محتملة، فأستطيع أن أقول إنه جار العمل عليها".
 
وأضاف "لكن عملية الإعداد والبحث وإقرار القائمة [قائمة العقوبات] يحمل طابعا سريا، لذلك، فلن نعلق عليها".
 
وأوضح أن "الموافقة على عقوبات جديدة تتطلب قرارا بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
 
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.
 
وأضاف لافروف "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. إذا أردت السلام - استعد للحرب".
وفي وقت سابق، صرح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.
 
وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.
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