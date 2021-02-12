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يوم بلا إصابات محلية بفيروس كورونا في الصين

12
FEBRUARY
2021
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي حالات إصابة محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد الخميس.
 
وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الخميس، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.
 
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة هي إصابات واردة من الخارج.
 
 وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض كوفيد-19، إلى ثماني حالات من 16 في اليوم السابق.
 
وشهدت الصين عودة ظهور المرض بشكل كبير في يناير، عندما ظهرت عدوى جماعية في إقليم خوبي، الذي يحيط ببكين.
 
وانتشر المرض إلى إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد في أسوأ تفش في البلاد منذ مارس 2020، مما دفع إلى حزمة من الإجراءات الصارمة تضمنت الإغلاق في المناطق الأكثر تضررا للحد من انتشار الفيروس.
 
وتقدم بيانات يوم الجمعة أدلة إضافية على أن الصين استطاعت بشكل فعال القضاء على أحدث موجة من الإصابات وتجنب انتشار واسع آخر لمرض كوفيد-19.
 
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي للصين 89748 حالة، فيما بلغت محصلة الوفيات جراء الجائحة 4636 وفاة.
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