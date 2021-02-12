متى يجري بايدن أول اتصال مع نتانياهو؟

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أكّد البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن، سيُجري "قريباً" محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حين تتعالى الانتقادات للتأخّر "غير الاعتيادي" الحاصل على هذا الصعيد.

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تولّيه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أيّ محادثة مع نتانياهو الذي كان مقربا من الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاماً معه.

لكنّ بايدن أجرى محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان...) ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعدما جدّدت التشديد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين.

واكتفت بالقول: "سيتحادث معه قريباً، لكن ليس لدي موعد محدّد"، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 آذار، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.