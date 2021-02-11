كورونا- عالميا: تراجع بقوة منذ قمّة ٨ كانون الثاني

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أظهرت الأرقام العالمية لانتشار وباء كورونا تراجعا ملحوظاً في الاصابات و العدوى منذ نهار ٨ كانون الثاني ٢٠٢١ الذي كان الاسوأ، وذلك على عكس الوضع في لبنان.

وكان عداد كورونا قد ارتفع الى 845 الف اصابة في 8 كانون الثاني ليبدأ بالتراجع اسبوعيا وبشكل مستمر ليصل الى مستويات ما دون ال 500 الف اصابة يوميا اي بتراجع اكثر ب 40% بالنسبة لبداية كانون الثاني.

وعزا المراقبون ذلك الى تراجع ملحوظ في عدد الاصابات بعدد كبير من البلدان الاوروبية، بالاضافة الى تراجع بعدد الاصابات اليومية في الولايات المتحدة التي تعتبر الدولة الاكثر اصابة بكورونا منذ بداية الوباء.