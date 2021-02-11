الهند تعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين لسحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها

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قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، اليوم الخميس، إن الهند والصين اتفقتا على فك الاشتباك بين القوات في منطقة بحيرة متنازع عليها بشدة بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود المتنازع عليها.

وأبلغ سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين.

وقال إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الاشتباك على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج". وفقا لـ "رويترز".

وعقدت الجولة التاسعة من المفاوضات بين الهند والصين في 24 كانون الثاني/ يناير، حيث تم تبادل وجهات النظر حول انسحاب القوات من الجزء الغربي من الحدود الصينية الهندية.

وكانت صحيفة "إنديا توداي"، أفادت في وقت سابق، بسقوط جرحى بين القوات الهندية والصينية نتيجة اشتباك على الحدود في ولاية سيكيم الهندية قبل ثلاثة أيام.

وتسعى بكين ونيودلهي منذ تلك المواجهات للتوصل إلى اتفاق يزيل التوتر من المناطق الحدودية الصينية الهندية عبر المفاوضات العسكرية والدبلوماسية.