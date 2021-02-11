زلزالان قويان يضربان كاليدونيا الجديدة

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ضرب زلزالان قويان، ليل الأربعاء/الخميس، جنوب شرق جزر لويالتي (كاليدونيا الجديدة).

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول جنوب شرق جزر لويالتي، وبلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في الساعة (21:24:05) بتوقيت غرينتش.

وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى أن الزلزال تم تحديد مركزه عند عمق بلغ 10 كم، في البداية عند دائرة عرض 23.3 درجة جنوبا وخط طول 171.5 درجة شرقا.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الثاني وقع جنوب شرق جزر لويالتي، وبلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع في الساعة (00:14:47) بتوقيت غرينتش.

وأشارت الهيئة الأمريكية، إلى أن الزلزال تم تحديد مركزه عند عمق بلغ 10 كم، في البداية عند دائرة عرض 23.218 درجة جنوبا وخط طول 171.691 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير فورية بوقوع إصابات أو أضرار، كما لم يتم التحذير من موجات تسونامي.