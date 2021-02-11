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بايدن يعلق على قرار السعودية الإفراج عن الناشطة الهذلول

11
FEBRUARY
2021
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رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقرار السلطات السعودية إطلاق سراح الناشطة الحقوقية، لجين الهذلول، واصفا إياه بالإجراء الصحيح.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء في البنتاغون: "أود أن أبدأ بخبر مرحب وهو أن الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان، لجين الهذلول، من السجن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنها كانت مدافعا قويا عن حقوق المرأة، وإخلاء سبيلها إجراء صحيح".

وأعلنت عائلة الهذلول، في وقت سابق من الأربعاء، أن السلطات السعودية أفرجت عنها وهي "متواجدة في البيت" حاليا.

وأصدر القضاء السعودي، يوم 28 ديسمبر، حكما بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها كانت محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

واعتبر مراقبون الحكم بسجن الهذلول تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي الجديد، الذي وصف الرياض بأنها "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت إدارة بايدن مرارا منذ توليه السلطة يوم 20 يناير أنها ستطرح قضية حقوق الإنسان في السعودية خلال الاتصالات مع حكومتها، كما اتخذت للتو قرارا لوقف دعم عمليات التحالف العربي بقيادة المملكة في اليمن في إطار سياسة تشديد نهج واشنطن تجاه الرياض.

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