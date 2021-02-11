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البيت الأبيض يمتنع عن توضيح موقفه بشأن الانسحاب من أفغانستان

11
FEBRUARY
2021
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امتنع البيت الأبيض عن توضيح موقف إدارة الرئيس الجديد جو بايدن بشأن سحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان في مايو المقبل، كما ينص عليه الاتفاق مع حركة "طالبان".

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قد صرح بأن إدارة بايدن قررت عدم سحب القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقا على تصريحاته: "حسبما أعرف، لا يعتبر السيناتور غراهام متحدثا رسميا باسم الإدارة".

وأضافت أنها لا تتوقع ظهور أي معلومات جديدة بهذا الصدد بعد اجتماع بايدن مع البنتاغون يوم الأربعاء، قائلة: "طبعا الحديث يدور عن موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للرئيس وفريقه المسؤول عن الأمن القومي، لكنني لا أمتلك أي معلومات جديدة حول بنية وقوام القوات (في أفغانستان)، ولا أتوقع ورود مثل هذه المعلومات اليوم".

وأكدت المتحدثة أن بايدن سيتخذ قرارا بشأن الحضور الأمريكي في أفغانستان بالتشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستين، مضيفة أن هذا الموضوع "لن يتصدر اجتماعه الحالي" مع البنتاغون.

يذكر أن الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وحركة "طالبان" في أفغانستان في فبراير 2020، ينص على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا مقابل التزام "طالبان" بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للهجمات على الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها.

 

المصدر: "تاس"

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