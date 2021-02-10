living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصريح نادر... الاستخبارات الكندية تعتبر الصين "تهديدا استراتيجيا خطيرا"

10
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال رئيس وكالة الاستخبارات الكندية، اليوم الثلاثاء، في ظهور علني نادر، إن الصين تشكل تهديدا استراتيجيا خطيرا لبلاده، سواء من خلال محاولات سرقة الأسرار أو لشنها حملة لتخويف المجتمع الصيني.
 
هذه التصريحات من مدير جهاز المخابرات الأمنية الكندي، ديفيد فيجنولت، هي الثانية في غضون أشهر قليلة التي تعتبر فيها أوتاوا - الغارقة في نزاع دبلوماسي وتجاري واسع مع بكين - أن الصين تمثل مشكلة كبيرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
 
أخبر فيجنولت، منتدى على الإنترنت، أن النشاط العدائي من قبل الجهات الحكومية التي تسعى، من بين أمور أخرى، لسرقة أسرار الشركات والبيانات الحساسة "يمثل خطرا كبيرا على ازدهار كندا وسيادتها" وخص بالذكر الصين.
 
وتابع قائلا: "حكومة الصين، تنتهج استراتيجية لتحقيق ميزة جيوسياسية على جميع الجبهات - الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية والعسكرية - وتستخدم جميع عناصر سلطة الدولة لتنفيذ الأنشطة التي تشكل تهديدا مباشرا لأمننا الوطني وسيادتنا".
 
وقال إن الصيدلة الحيوية والصحة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وتكنولوجيا المحيطات والفضاء كانت أكثر عرضة للخطر من القراصنة الذين ترعاهم الحكومات. تنكر الصين بانتظام أنها تحاول سرقة الأسرار.
 
أضاف فيجنولت أيضا أن الصين استخدمت عمليتها المعروفة باسم "فوكس هانت" - بحثا عما تقول بكين إنهم مسؤولون وتنفيذيون فاسدون فروا إلى الخارج بأموالهم - لتهديد وترهيب المعارضين السياسيين في كندا بشكل روتيني.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout