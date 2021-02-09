مقتل متسلق جبال إيطالي شهير بانهيار ثلجي

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قتل متسلق الجبال الإيطالي الشهير كارلو ألبرتو تشيمنتي (45 عاما( مع صديق له جرّاء انهيار ثلجي في سيستريير بشمال غرب إيطاليا، على ما أفادت الصحف الإيطالية.

وعثر على كارلو ألبرتو تشيمنتي الملقب بـ"كالا" وعلى صديقه باتريك نيغرو ميتين، وقد طمرت جثتاهما تحت مترين من الثلج، وفق ما نقلت الصحف عن عناصر الإنقاذ.

وكتب المعجبون بمتسلق الجبال الجريء رسائل رثاء له على صفحة "فيسبوك" الخاصة بناديه للتسلق التي نشرت الأحد صور "سيلفي" التقطها لنفسه وبدا فيها مبتسما.

ومن أبرز إنجازات تشيمنتي صعوده عام 2019 إلى قمة نانغا باربات، وهي واحدة من أعلى القمم في العالم، تقع في سلسلة جبال الهيمالايا، ويُعرَف عنها أنها شديدة الصعوبة.

وشارك الراحل أيضا في صيف 2019 في إنقاذ أحد رفاقه الإيطاليين في التسلق، سقط خلال تسلقه جبلا في شمال باكستان وأصيب بجروح خطرة على ارتفاع 6300 متر.