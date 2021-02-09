رويترز: سلطات ولاية جورجيا تفتح تحقيقا في جهود ترامب لقلب نتائج الانتخابات a

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فتحت السلطات في ولاية جورجيا الأميركية تحقيقا بشأن الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية رغم التصديق مرارا على فوز جو بايدن في الولاية، وفقا لما نقله مسؤول لوكالة رويترز.

ويأتي التحقيق بعد انتشار تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية في 2 يناير الماضي، بين ترامب، والأمين العام في الولاية، براد ريفينسبيرغر، دعا فيها الرئيس الأميركي حينها إلى قلب فوز بايدن بحجة وجود "تزوير" في الانتخابات.

وقال والتر جونز، المتحدث باسم الأمين العام لجورجيا لرويترز إن مكتبه "يحقق في الشكاوى التي تصله"، واصفا التحقيق بأنه "إداري" و"قائم على كشف الحقائق"، مضيفا أن "أي جهود قانونية أخرى ستترك للمدعي العام".

وكان ترامب قد دعا ريفينسبيرغر، إلى "العثور" على أصوات كافية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي تصب في صالح خصمه.

وصادقت جورجيا على فوز بايدن بفارق 11,779 صوتا، وقد قامت باحتساب الأصوات مرتين لتؤكد أن النتيجة تصب لصالح الرئيس المنتخب، وتحظى الولاية بـ 16 صوتا في الكلية الانتخابية حيث يتوجب على المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحصول على 270 صوتا، وقد فاز بايدن بـ 306 أصوات لبايدن مقابل 232 صوتا لترامب.

وفي المكالمة قال ترامب: "كل ما أريدك أن تفعله هو الآتي، عليك أن تعثر على 11,780 صوتا، وهو أكثر مما حظينا به فعلا، لأننا فزنا في الولاية".