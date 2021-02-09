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مصر تقترض 3.75 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر السندات

9
FEBRUARY
2021
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طرحت مصر، اليوم الاثنين، سندات دولية على ثلاث شرائح بقيمة 3.75 مليارات دولار.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد طرحت مصر الشريحة الأولى من السندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات لأجل 40 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار.

وبلغ سعر الفائدة على الشريحة الاولى من السندات 4.25%، وحوالي 6.125% للسندات لأجل 10 سنوات، ونحو 7.75% للسندات لأجل 40 عاماً.

وفي السياق ذاته، قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنّ البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 1.088 مليار دولار مع متوسط عائد 3.39%.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد قال، في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، إنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الشهر الماضي، زيادة إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 125.3 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.847 مليار دولار.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات والاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل (قروض) بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام 2020.

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