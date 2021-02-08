أميركا ومناعة القطيع ضد كورونا.. بايدن يتحدث عن مهمة صعبة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع،أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وقال بايدن لشبكة (سي.بي.اس) الإخبارية في مقابلة "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية... هذا الصيف صعبة للغاية."

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وكان بايدن قد أعلن في مستهل رئاسته أن إدارته تعمل على شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19، وهي خطوة يمكن أن توفر جرعات كافية لتطعيم كل أميركي تقريبا، بحلول نهاية الصيف، وسط شكاوى مسؤولين محليين من عدم توفر ما يكفي من الجرعات.

ويطمح جو بايدن إلى تطعيم 100 مليون أميركي خلال أول 100 يوم من عمر إدارته، وهي مهلة تنتهي يوم 29 إبريل، علما أن معدل التطعيم اليومي حاليا يفوق المليون بقليل، ما يعني أن على الإدارة الأميركية رفع المعدل إلى أكثر من مليون ونصف المليون يوميا، وهي خطة وصفها كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، بأنها "طموحة".