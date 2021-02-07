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إيران للأمم المتحدة: سنردّ بحزم على أي تهديد إسرائيلي

7
FEBRUARY
2021
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حذّر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أي استفزازات تقوم بها إسرائيل، وأكد أن إيران ستردّ بحزم على أي تهديد أو خطأ من جانب إسرائيل.
وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قال تخت روانجي إن إسرائيل «لم تكتفِ مؤخراً بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد إيران، بل نشطت في التخطيط لتنفيذ تهديداتها المعادية لإيران»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واستعرض تخت روانجي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، تصريحات أدلى بها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في يناير (كانون الثاني) الماضي، قال فيها إنه أوعز للجيش بوضع خطط جديدة لتوجيه ضربة ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. كما انتقد عزم الرئيس الأميركي جو بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا ما عادت طهران للامتثال للاتفاق.

وقال تخت روانجي إن «هذه التهديدات تعد انتهاكاً صارخاً للفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي رداً مناسباً من المجتمع الدولي نظراً للتاريخ الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة». وأضاف: «نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، وسنردّ بحزم على أي استفزاز أو تهديد».

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