living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعدما وصفه بايدن بـ"غريب الأطوار"... البيت الأبيض يحسم منح ترامب تقارير استخباراتية

7
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد البيت الأبيض، أمس السبت، على رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم منح سلفه، دونالد ترامب معلومات استخبارية بعد خروجه من الرئاسة.
 
وقال البيت الأبيض، أمس السبت، إن مسؤولي المخابرات وليس الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيقررون في النهاية ما إذا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيحصل على معلومات استخبارية أم لا.
 
وصرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين ساكي، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "بايدن لديه ثقة عميقة في فريق المخابرات الخاص به لاتخاذ قرار بشأن كيفية تقديم معلومات استخبارية إذا طلب الرئيس السابق ترامب إحاطة في أي وقت".
 
وجاءت تصريحات ساكي بعد يوم واحد فقط من سؤال شبكة "سي بي إس" الأمريكي للرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يعتقد أن ترامب يجب أن يتلقى التقارير الاستخباراتية.
 
وكانت إجابة بايدن هي:
 
"أعتقد أنه ليست هناك حاجة له للحصول على الإحاطة الاستخباراتية، ما هي قيمة إعطائه إحاطة استخباراتية؟ وما هو تأثيره المطلق، بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويكشف أمر ما؟".ولفت بايدن إلى "سلوك ترامب "غريب الأطوار" الذي لا علاقة له بالتمرد الأخير"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي قام بها مؤيدو ترامب في 6 يناير/كانون الثاني في مبنى الكابيتول الأمريكي لمنع المشرعين من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.
 
ويحق لرؤساء أمريكا السابقين الحصول على إحاطات استخباراتية، ولكن العديد من منتقدي ترامب أعربوا عن مخاوفهم من أنه "مدفع فضفاض" بحسب تعبيرهم قد يكشف معلومات حيوية عن الأمن القومي.
 
ويصر ترامب على أن الانتخابات سُرقت منه، على الرغم من الأدلة الدامغة على عدم حدوث ذلك، وعلى الرغم من خسارة عشرات الطعون القانونية لفوز بايدن.
 
وفي مايو/ آيار 2017، أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي السابق شارك معلومات سرية في اجتماع مع وزير خارجية روسيا وسفيرها، والتي اعتقدت المخابرات الأمريكية أنه يعرض أصول حليف للخطر.
 
كما شكك ترامب علنا في النتائج التي توصلت إليها المخابرات الأمريكية بأن روسيا تدخلت في انتخابات 2016، ونفذت عملية قرصنة ضخمة في وقت متأخر من ولايته.
 
وينتظر ترامب محاكمته في مجلس الشيوخ في واقعة اتهامه بالتحريض على الهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout