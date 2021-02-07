أسترا زينيكا: لقاحنا ضعيف أمام المتغير الجنوب أفريقي لكورونا

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عربي 21 - قالت شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترا زينيكا، السبت، إنه يبدو أن لقاحها الذي طورته جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن النوع الجنوب أفريقي من مرض كوفيد-19، وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجربة.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، نُشر في وقت سابق اليوم، أن الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب أفريقيا وجامعة أكسفورد أظهرت أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد النوع الجنوب أفريقي.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى المتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية، التي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

وقال متحدث باسم أسترا زينيكا ردا على تقرير فاينانشيال تايمز: "في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى، أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب أفريقي".

"ولكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات؛ نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء"،

وقالت الشركة إنها تعتقد أن لقاحها يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة؛ نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات كوفيد-19 الأخرى.

ولقاحا أكسفورد-استرازينيكا وفايزر-بايونتيك هما الأكثر استخداما حاليا في بريطانيا، التي تخضع لتدابير عزل صارمة بعد زيادة كبيرة في عدد الحالات نسبت إلى النسخة الأشد العدوى التي ظهرت في جنوب بريطانيا.

وتلقى نحو 10,5 ملايين شخص جرعة أولى من احد اللقاحين.

ووافقت دول عديدة في الاتحاد الأوروبي على لقاح أسترازينيكا. لكن بعض الدول فضلت أن توصي به فقط لمن هم دون الـ65 من العمر؛ لعدم توافر بيانات كافية في حال استخدم على المسنين.