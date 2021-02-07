ظريف يحذر واشنطن من فوز غلاة المحافظين في الرئاسة الإيرانية

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في إطار تشجيع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واشنطن على العمل سريعاً للعودة إلى الاتفاق النووي، أشار إلى أن انتخاب رئيس لإيران من غلاة المحافظين ربما يؤدي إلى تقويض الاتفاق.

وقال ظريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة "همشهري"، نُشرت السبت، "الوقت ينفد أمام الأميركيين".

وذكّر بقانون وافق عليه البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأميركية بحلول 21 فبراير (شباط).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين على القانون الذي يحدد مهلة شهرين لتخفيف العقوبات.

وقال ظريف في المقابلة "كلما ماطلت أميركا خسرت أكثر... سيظهر أن إدارة السيد بايدن لا تريد التخلص من الإرث الفاشل لترامب".