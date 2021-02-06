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وفاة أميركية بعد تلقيها لقاح كورونا.. والسلطات توضح

6
FEBRUARY
2021
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أعلنت السلطات في ولاية فيرجينيا الأميركية، وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا، السبت، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن اللقاح كان السبب.

وتلقت درين كيز (58 عاما) لقاح فايزر في عيادة بمدينة "وارسو" بولاية فيرجينيا، قبل أن تمرض، بحسب رئيس شرطة "وارسو"، جوان كنت.

وقال مسؤولون بالولاية إنهم لا يعلمون سبب الوفاة، أو الظروف الأساسية التي أدت إلى وفاة كيز، مضيفين أنهم لا يوجد دليل أن الوفاة مرتبطة بلقاح كورونا، بحسب تقرير شبكة "سي ان بي سي" الأميركية.

وظلت كيز في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقيها اللقاح، كما هو موصى به، قبل أن تعود إلى العيادة في نفس اليوم، بحسب كينت.

وأوضحت كينت أنه تم نقل كيز إلى مشفى "تاباهانوك"، حيث وافتها المنية، السبت.

ورغم عدم إعلان سبب الوفاة رسميا، فإن كيز لم تمت بسبب الحساسية المرتبطة باللقاح، بحسب مفوض الصحة بالولاية، إم نورمان أوليفر.

وقال أوليفر "إن الفحوصات الأولية تشير إلى أن سبب الوفاة لم يكن الحساسية المفرطة، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تتوفر مزيد من المعلومات".

وتابع المسؤول الصحي "نستطيع أن نؤكد أن الوفاة قد حدثت خلال ساعات بعد حصولها على اللقاح، لكن هذا ليس دليلا على أن الوفاة مرتبطة به، نحن نحقق حاليا، ولم نعلم سبب الوفاة بعد".

من جانبها، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي"، في بيان "تعازينا للأسرة في هذا الوضع المفجع.. تواصل "سي دي سي" مراقبة سلامة جميع اللقاحات عن كثب، ونحن نعمل بنشاط مع مسؤولي فرجينيا من أجل إجراء تحقيق كامل بخصوص الموقف".

وبحسب "سي دي سي"، فإن 27 مليون أمريكي على الأقل، حصلوا على لقاحات فيروس كورونا، منذ صدور تصاريح الاستخدام الطارئ لها لأول مرة في ديسمبر.

يذكر أن السلطات النرويجية، قد أعلنت الشهر الماضي، وفاة 23 شخصا في أنحاء البلاد، بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الأولى من فيروس كورونا المستجد.

وقد حذرت النرويج، من أن لقاحات كورونا، قد تكون خطيرة جدا على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

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