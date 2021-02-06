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"فايزر" تكشف كم ستجني من مبيعات لقاح كورونا

6
FEBRUARY
2021
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قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق 15 مليار دولار، أو ما يعادل ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من بيع لقاح "كوفيد 19" الذي طورته بالتعاون مع شريكها الألماني "بيونتك".
 
وتوقعت الشركة أن تتراوح مبيعات عام 2021 بين 59.4 مليار دولار و61.4 مليار دولار، مع توقع أن تساهم مبيعات اللقاحات بنحو 25% من المبيعات، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
 
 
في المقابل، مثلت مبيعات 2020 من لقاح الالتهاب الرئوي الأكثر مبيعا "بريفنار 13" ما يقرب من 14% من مبيعات "فايزر" البالغة 41.91 مليار دولار.
 
تتوقع الشركة الآن أرباحا معدلة للعام بأكمله تبلغ 3.10 دولار إلى 3.20 دولار للسهم الواحد، بزيادة من توقعاتها السابقة البالغة 3 دولارات إلى 3.10 دولار للسهم الواحد.
 
تسعى شركة الأدوية جاهدة لتقديم ملياري جرعة من اللقاح في عام 2021 بوتيرة سريعة، حيث تتسابق الدول إلى توقيع اتفاقيات التوريد في محاولة للسيطرة على جائحة أودت بحياة أكثر من مليوني شخص على مستوى العالم.
 
قدمت "فايزر" 65 مليون جرعة على مستوى العالم و29 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة حتى 31 يناير/ كانون الثاني. وقالت إنها تتوقع تزويد الحكومة الأمريكية بـ200 مليون جرعة بنهاية مايو/ أيار.
 
لتحقيق الهدف، سيتعين عليها تقديم ما متوسطه 10 ملايين جرعة أسبوعيا، وهو أكثر من ضعفي معدل الجرعات التي قدمتها إلى الولايات المتحدة حتى نهاية الشهر الماضي.
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