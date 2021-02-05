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بعد 30 عاما.. منزل هذا السفاح يتحول متحفا

5
FEBRUARY
2021
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سيُفتتح قريبا المنزل الشهير، حيث كان السفّاح "بافالو بيل" في فيلم "سايلانس أوف ذا لامبس" (صمت الحملان) يحتجز ضحاياه، وذلك أمام الفضوليين الراغبين في النزول لليلة في إحدى غرفه، وزيارة الموقع، حيث صوّرت عدة مشاهد من الفيلم ولا سيما القبو المروع الشهير.

ويقع البيت الذي شيّد عام 1910 في بيريوبوليس بضواحي بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وتم الإبقاء على ترتيبه الداخلي كما يظهر في فيلم المخرج جوناثان ديم الشهير الذي حاز خمس جوائز أوسكار عام 1991، مع اختلاف طفيف في ورق الجدران.

وبيع البيت، البالغة مساحته 216 مترا مربعا، قبل خمس سنوات بسعر 195 ألف دولار، قبل أن يشتريه مصمم الديكورات في السينما كريس روان مؤخرا لقاء 290 ألف دولار، وذلك بهدف تحويله إلى موقع سياحي، مع إمكانية استئجار غرفة فيه لاحقا هذه السنة، على ما أوضحت المتحدثة باسمه لوكالة "فرانس برس".

 

وسيكون بإمكان النزلاء زيارة المنزل وتفقد القبو حيث كان "السفاح" جايم غامب يحبس النساء اللواتي يخطفهن،ّ وحيث صوّرت مشاهد من الفيلم الذي عرض في الصالات عام 1991.

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