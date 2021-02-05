أراد الانتحار فصنع "مأساة حقيقية"!

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لقي طفل يبلغ من العمر 5 شهور مصرعه، بينما كان في عربة تجرها والدته، بعدما سقط عليه رجل انتحر بالقفز من الطابق الـ17، في روسيا.



وبينما لقي الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، مصرعه على الفور، توفي أيضا الطفل في سيارة الإسعاف أثناء محاولة إنعاشه.

ووقع الحادث المروع، يوم الخميس في مدينة فورونيج جنوب غربي البلاد، والتقطته كاميرا مراقبة في الشارع.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي سجلتها كاميرا مراقبة في الشارع، سيدة تدفع عربة الأطفال مع طفلها إيليا بداخلها أثناء المشي على رصيف بالقرب من مبنى سكني.

واستدارت المرأة إلى اليسار، لتقطع الشارع، عندما سقط الرجل على عربة الأطفال التي تجرها، فحطمها وتسبب في سقوط الرضيع على الشارع شبه مسحوق إثر سقوط الرجل عليه.

وبينما مات الرجل الذي سقط على العربة على الفور، أكد مصدر في الشرطة أن الطفل البالغ من العمر 5 أشهر، والذي كان داخل عربة الأطفال توفي في سيارة الإسعاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.