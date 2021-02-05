بريطانيا طردت 3 ضباط مخابرات صينيين دخلوا بتأشيرات صحفيين

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أعلنت السلطات البريطانية، طرد ثلاثة جواسيس صينيين في العام الماضي، دخلوا البلاد بتأشيرات صحفية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، أمس الخميس، عن مصدر حكومي بريطاني، أن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية، زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة.

وقال التقرير في إشارة إلى أجهزة الأمن المحلية في المملكة المتحدة: "تم الكشف عن هوياتهم الحقيقية من قبل "ام آي 5"، ومنذ ذلك الحين أجبروا على العودة إلى الصين".

يوم الخميس أيضا، ألغت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية رخصة التلفزيون الصيني بعد أن خلصت إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يتحمل المسؤولية التحريرية النهائية للقناة.