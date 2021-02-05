ترامب يستقيل من نقابة الممثلين: لم أعد أرغب في الانتماء إليكم

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استقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الخميس من عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم، بحسب رويترز.

وكتب ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة فوكس نيوز التلفزيونية "من يهتم! ... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".

وفي بيانها الخاص، ردت النقابة على ترامب قائلة "شكرا لك".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 يناير/ كانون الثاني على مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونغرس.

وغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني بعد أن فشل في انتزاع فترة ولاية ثانية رئيسا للولايات المتحدة. ويواجه محاكمة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل في اتهامات المساءلة.