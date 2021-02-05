living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يستقيل من نقابة الممثلين: لم أعد أرغب في الانتماء إليكم

5
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الخميس من عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.
 
وفي خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم، بحسب رويترز.
 
وكتب ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة فوكس نيوز التلفزيونية "من يهتم! ... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".
 
وفي بيانها الخاص، ردت النقابة على ترامب قائلة "شكرا لك".
 
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 يناير/ كانون الثاني على مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونغرس.
 
وغادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني بعد أن فشل في انتزاع فترة ولاية ثانية رئيسا للولايات المتحدة. ويواجه محاكمة في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل في اتهامات المساءلة.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout