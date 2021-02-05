الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة اسكتلندية بعد "حوادث خطيرة"

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قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في اسكتلندا اليوم الخميس إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة من المواطنين عبر تويتر تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.

وقالت الشرطة في بيان إنها "تتعامل حاليًا مع 3 حوادث يحتمل أن تكون مرتبطة في منطقة كيلمارنوك. حدث الأول في حوالي الساعة 7.45 مساءً خارج مستشفى كروس هاوس، والثاني بعد حوالي 20 دقيقة في شارع بورتلاند، والثالث، حادث طريق خطير، على الطريق السريع A76 ، في حوالي الساعة 8.30 مساءً".

واستبعدت الشرطة فرضية الإرهاب قائلة: "يمكننا أن نؤكد أن الأحداث الجارية في منطقة كيلمارنوك لا يتم التعامل معها على أنها مرتبطة بالإرهاب".

وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.