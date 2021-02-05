living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميركل تدعو للحيطة والحذر..

5
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها لا تستبعد تكرار وضع مشابه للحالي، وانتشار جائحة في العالم في غضون سنوات قليلة، ودعت إلى البدء باتخاذ الاجراءات الضرورية اعتبارا من اليوم.

وأضافت ميركل: "بعد أن نزيل الحجر المفروض ونلغي الإجراءات التقيدية، خطوة بخطوة، لدينا الكثير لنفعله، وعلينا أن نرى ونبحث أين يجب المساعدة. سيتعين علينا التفكير في احتمالية حدوث مثل هذه المواقف (جائحة كورونا)، آمل ألا تكرر نفسها، لكننا لا نعرف ما إذا ستكون هناك مشكلة أخرى ستظهر في غضون عامين. نحن بحاجة إلى عمل الكثير، التعليم عبر الإنترنت، والمزيد من الاقتراحات من خلال مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وتقديم المساعدة".

كما أشارت المستشارة إلى أنه "لا يزال يتعين علينا التعايش مع الفيروس لفترة طويلة"، منوهة بأنه فقط بعد بدء التطعيم الشامل ضد الفيروس سيكون من الممكن التحدث عن بعض التحسن في الوضع.

وتابعت قائلة: "في الخريف، في نهاية الصيف، سيتحسن الوضع بشكل ملحوظ. لكننا لا نعرف عدد المرات التي سيتحور فيها هذا الفيروس. من الممكن أن يختفي تماما، لكن نتيجة الطفرات، كما هو الحال مع لقاحات الإنفلونزا، سنحصل على لقاحات جديدة. نحن لا نعرف.. لكن الوضع سيعود الى طبيعته بشكل كبير بعد تلقيح معظمنا".

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت تمديد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى 14 شباط، بعد أن تم فرض إغلاق محدود على مستوى البلاد في ألمانيا في 2 تشرين الثاني من العام الماضي.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout