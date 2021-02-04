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وزير بريطاني يكشف.. يوجد نحو 4000 سلالة متحورة من كورونا في العالم حاليا

4
FEBRUARY
2021
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ذكر وزير بريطاني أن هناك حاليا نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم، لذا يحاول جميع منتجي اللقاحات بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا تحسين لقاحاتهم.

وقال ناظم الزهاوي، وهو الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، لمحطة سكاي الإخبارية: "من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وأضاف "تبحث كل الشركات المصنعة، فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وغيرها، كيفية تحسين لقاحاتها للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4000 نوع مختلف من كوفيد حول العالم حاليا".

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