عضوة الكونغرس ديبي دينغيل أشادت بتعيين إدارة بايدن لأحمد رمضان كمسؤول تشريعي في وزارة العمل‎

A + A -

أصدرت اليوم عضوة الكونغرس ديبي دينغيل البيان التالي الذي أشادت فيه بتعيين إدارة بايدن لأحمد رمضان كمسؤول تشريعي في وزارة العمل

قالت عضوة الكونغرس دينغل: “لقد جلب أحمد رمضان أكثر من صوت قوي إلى مكتبنا ، لقد جلب فهيمًا ورحيمًا لمجتمعه وللقائمين الذين يخدمهم”. “لمدة عامين ، عمل كممثل للخدمات التأسيسية ومدير المنح ، لكنه كان يوسع نطاق مسؤولياته باستمرار عندما يحتاج أحد الاشخاص أو الزملاء أو الأصدقاء إلى مساعدته.

سيكون أحمد أيضًا أول عربي أمريكي يعمل في مكتب الشؤون الحكومية والكونغرس ولا يساورني شك في أنه سيواصل بناء تحالفات واسعة في جميع أنحاء حكومتنا الفيدرالية. من الناحية الذاتية ، أشعر بالحزن لفقد مثل هذا المستشار الموثوق به ، لكنني متحمسة لرؤية ما يمكنه تحقيقه كعضو في إدارة بايدن وموظف عام لأمتنا