سويسرا تعلق ترخيص لقاح AstraZeneca لعدم كفاية الأدلة على فعاليته

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أعلنت سويسرا أنها علقت ترخيص استخدام لقاح AstraZeneca المضاد لفيروس كورونا على أراضيها، نظرا لأن التجارب لم تسفر عن بيانات واضحة حول فعاليته في تحصين المسنين.