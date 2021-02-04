كلاب ألمانية مدربة تكتشف الإصابة بكورونا بنسبة 94%

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دربت عيادة بيطرية في ألمانيا الكلاب البوليسية على رصد فيروس كورونا في عينات اللعاب البشري بدقة بلغت 94%.

وقالت ايستر شالكه التي تعمل في مركز بيطري لتدريب الكلاب تابع للقوات المسلحة الألمانية إن الكلاب تعتاد أولا على "رائحة كورونا" التي تأتي من خلايا المصابين بالفيروس قبل أن تبدأ مهمتها.

من جانبه قال رئيس العيادة البيطرية هولغر فولك: "أجرينا دراسة جعلنا خلالها الكلاب تشم عينات من مصابين بكورونا ويمكننا القول إن نسبة النجاح في دراستنا 94 بالمئة".

وكانت فنلندا بدأت في سبتمبر الماضي تدريب الكلاب على رصد فيروس كورونا في عينات مأخوذة من المسافرين بمطار هلسنكي ضمن مشروع تجريبي بجانب إجراءات الفحص المعتادة في المطار.

كما يستخدم مطار سانتياغو الدولي في تشيلي الكلاب في عمليات الفحص.

المصدر: "رويترز"