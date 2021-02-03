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عضو بالكونغرس يطالب الاحتلال بتوفير اللقاح للفلسطينيين

3
FEBRUARY
2021
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طالب عضو الكونغرس الأمريكي جمال بومان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتوفير اللقاحات لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

 

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع "ميدل إيست آي"، وترجمته "عربي21"، في تقرير أشار إلى أن بومان انضم إلى قائمة متزايدة من المشرعين الأمريكيين الذين يؤكدون أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين.

 

وأشار الموقع إلى أن بومان الذي يمثل جالية يهودية كبيرة في نيويورك، بعث برسالة إلى القنصل العام الإسرائيلي بالإنابة في المدينة يوم الاثنين، يشجب فيها "استبعاد الفلسطينيين من النشر الإسرائيلي السريع للقاح ".

 

"وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير 'اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة'، فإن إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، تتحمل مسؤولية توفير اللقاحات الى الشعب الفلسطيني ".

 

وأضاف بومان : "من المقلق أن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة سيحصلون على اللقاح من الحكومة الاسرائيلية لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية لن يحصلوا عليه". 

 

وشارك عضو الكونغرس الرسالة على تويتر يوم الثلاثاء. وقال في المنشور: "لكل إنسان الحق في الحماية من العدو العالمي [المتمثل في] كوفيد-19".


وقال: "كتبت، هذا الأسبوع، إلى القائم بأعمال القنصل العام الإسرائيلي، إسرائيل نيتزان، بشأن توزيع اللقاح على الفلسطينيين، وأنا أتطلع إلى لقائه قريبا".

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