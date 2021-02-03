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صحيفة إسرائيلية: تأخر اتصال بايدن يثير قلق نتنياهو

3
FEBRUARY
2021
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لطالما تفاخر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه من أوائل القادة الذين اتصل بهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقب توليه مقاليد السلطة، قبل 4 سنوات، ولكنّه الآن ينتظر بفارغ الصبر، اتصالا من الرئيس الجديد جو بايدن.

ولربما يكون تأخر الاتصال، مؤشرا على الواقع الجديد بالبيت الأبيض، الذي منح سيده السابق لنتنياهو، ما لم يمنحه أي رئيس أمريكي سابق.

ولكنّ نتنياهو، الذي يخوض انتخابات مصيرية في الثاني والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل، يحتاج لهذا الاتصال أكثر من أي وقت مضى.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء: "هناك 195 دولة في العالم، ولم يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ 188 منهم، لكن في إسرائيل فقط يشعر الناس بالقلق، إزاء ما يعنيه أنه لم يتصل هاتفيا بعد".

وانتهج نتنياهو سياسة صدامية مع الحزب الديمقراطي الأمريكي في الأشهر الأخيرة لرئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن في حينه، نائبه.

واحتج نتنياهو على توصل إدارة أوباما إلى الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015، وهاجم هذه الإدارة بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت بحق النقض "الفيتو" على قرار 2334 ضد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية نهاية العام 2016.

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