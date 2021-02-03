living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تبلغ دولاً عن لقاحات مزيفة

3
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت السلطات الصينية أمس (الثلاثاء) إنها أبلغت الدول التي اشترت لقاحات مزيفة لفيروس كورونا من عصابة إجرامية صينية بأنها قد تكون في حوزتها جرعات مزيفة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وين بين للإعلام بأنه حسب فهمه، فقد تم إبلاغ «الدول المعنية» بشأن اللقاحات المقلدة. وقال إن «التعاون في تطبيق القانون مع الدول المعنية سيتم تكثيفه لمنع انتشار مثل هذه الأنشطة الإجرامية»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتم اعتقال 80 شخصا للاشتباه بهم في إنتاج لقاحات مزيفة لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الاثنين بأن المعتقلين كانوا يعبئون محلولا ملحيا لبيعه كلقاح منذ سبتمبر (أيلول).

وتمت مصادرة ما مجموعه 3 آلاف جرعة لقاح، مع مداهمات في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد. وقالت السلطات إنه تم وقف أنشطة العصابة الإجرامية. وطورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، ووعدت بجرعات للعديد من البلدان حول العالم، وفق وكالة الأنباء الألمانية.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout