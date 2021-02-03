فريق الصحة العالمية في ووهان: حصلنا على معلومات غير مسبوقة

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قال فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان الذي يحقق في أصول كورونا إنهم حصلوا على بيانات "لم يرها أحد من قبل" و إنهم "يصلون حقًا إلى نتيجة ما، لكن لم يستبعدوا احتمال هروب الفيروس من المختبر.

وقال الدكتور بيتر داسزاك، وهو جزء من مهمة منظمة الصحة العالمية الجارية، لشبكة سكاي نيوز: "نشهد معلومات جديدة وهي جيدة، إنها أشياء قيّمة للغاية بدأت في مساعدتنا في النظر في الاتجاهات الصحيحة لهذا الفيروس."

وأضاف الدكتور داسزاك، رئيس منظمة إيكوهيلث أليانس، وهي منظمة غير حكومية، أن الزيارات الميدانية كانت تقدم معلومات قيمة - لا سيما سوق المأكولات البحرية في هوانان، حيث ظهرت أولى حالات كورونا على الإطلاق.

"نحن في السوق ننظر حولنا بمفردنا ونطرح الأسئلة، ونلتقي بمديري السوق، مع البائعين الذين عملوا هناك وأشخاص من المجتمع ونطرح عليهم الأسئلة.

وأضاف: "نحن نتحدث إلى الأشخاص الذين جمعوا عينات من أرضية السوق ثم جاءت نتيجة الاختبار إيجابية. هذا هو نوع المعلومات التي نحصل عليها مع الناس المعنيين حقًا."

ووصلت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان بعد أكثر من عام من بدء تفشي المرض هناك ، بعد أن اشتكت المنظمة من التأخير في الوصول. لكن العلماء الصينيين أجروا أبحاثهم الخاصة في أصل COVID-19 في غضون ذلك.

وقال الدكتور دازاك "هناك القليل من القرائن التي نجدها هنا وهناك في ثروة البيانات".

"إنهم يشاركوننا بيانات لم نرها من قبل - لم يرها أحد من قبل. إنهم يتحدثون معنا بصراحة عن كل مسار ممكن. نحن حقًا نتجه إلى مكان ما وأعتقد أن كل عضو في الفريق سيقول ذلك.

"أعتقد أن الصين منفتحة ومستعدة للعمل معنا ونحن نشهد ذلك كل يوم."

وقام فريق منظمة الصحة العالمية بزيارة معهد ووهان لعلم الفيروسات يوم الأربعاء، لكن لم يخرج بإفادات بعد.

وكان الباحثون في المعهد قد تعاملوا مع فيروسات كورونا لكنهم رفضوا الادعاءات بأن الفيروس ظهر نتيجة للتسرب. وقال الدكتور دازاك لشبكة سكاي نيوز إنه لم يتم استبعاد هذا الاحتمال.

"نحن جميعًا على دراية بالفرضيات المتعلقة بالمشاركة المحتملة للمختبر في هذا، وسنطرح بالتأكيد أسئلة حول جميع الجوانب الرئيسية لمعهد ووهان لعلم الفيروسات.

"إذا كانت هناك بيانات تشير إلى أي فرضية، فسوف نتبع البيانات، وسنتبع الدليل الذي يقودنا إليه. وإذا قادنا إلى سوق المأكولات البحرية وسلسلة التبريد ، فسوف نتبعها هناك.

وتابع: "إذا قادنا إلى مزرعة للحياة البرية أو سوق للحياة البرية، فسنذهب إلى هناك. إذا قادنا إلى مختبر، فسنذهب إلى هناك. كل شيء على الطاولة ونحن نتفتح أذهاننا."

ويتمتع الدكتور داسزاك بعلاقة عمل طويلة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات ومع الباحث شي جينجلي هناك، لكنه رفض الاقتراح القائل بأن صلاته بالمختبر ستعرض حياده للخطر.

"علاقتي بالصين، وعملي هنا، واتصالاتي بمعهد ووهان لعلم الفيروسات وشي جينجلي معروفة جيدًا. وهم معروفون حقًا لأنني قضيت 20 عامًا أو 15 عامًا في نشر البيانات. أعتقد أن هذا شيء يستحق العناء".

وتخضع مهمة منظمة الصحة العالمية لرقابة صارمة من قبل الصين، مع إبقاء العلماء في عزلة كجزء من تدابير الوقاية من كورونا في البلاد.

وتساءل منتقدون عن مدى السيطرة على التحقيق - خاصة بعد أن زار العلماء متحفًا للدعاية يشرح بالتفصيل معركة ووهان ضد كورونا في يومهم الثاني.

ودافع الدكتور داسزاك عن زيارة المتحف، الذي يعرض صورًا عملاقة للرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعته الأولى.

وقال "نحن أذكياء بما يكفي لقراءة ما وراء العرض في المتحف".

وكان الدكتور دازاك متفائلًا بشأن العثور في النهاية على منشأ كوفيد 19.

وقال: "سنصل إلى هناك وسنصدر في نهاية هذه المهمة تقريرًا يحتوي على بعض المؤشرات على السيناريوهات الأكثر ترجيحًا".

ولكن حتى إذا تم اكتشاف الأصل، فإن المتغيرات الجديدة للفيروس تعني أننا سنعيش مع كورونا إلى الأبد"، بحسب دازاك.

"هذا أحد الفيروسات التي تنتقل إلى البشر ثم أصبحت متوطنة ، وستظل معنا إلى الأبد.. لكننا سنتصالح مع ذلك. سيكون لدينا لقاح فعال وسنحصل على بديل للهروب ، وسنقوم بتعديل اللقاح."